Тамбовчанин получил 5 лет колонии за расправу над приятелем

В Тамбовской области вынесли приговор 32-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии и в суде установили, что 28 января этого года мужчины находились в гостях у общего знакомого, в процессе употребления спиртного стали высказывать в адрес друг друга взаимные претензии и оскорбления. Позже словестная ссора переросла в драку, в ходе которой фигурант сильно ударил 49-летнего знакомого кулаком в живот. Через некоторое время состояние пострадавшего ухудшилось, его отвезли в больницу. 1 февраля мужчина умер от разрывов внутренних органов и развившегося перитонита.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор суда вступил в законную силу.