Пьяный тамбовчанин угнал автомобиль, чтобы покататься

6 июня в полицию города Рассказово поступила информация об угоне автомобиля «Лада Приору». Вскоре машину нашли на территории города, водителя задержали. Выяснилось, что за рулем находился не владелец автомобиля, он был пьян. Угонщиком оказался 26-летний житель села Вторые Нижние Ламки Сосновского района. Мужчина находился в гостях в селе Рождественское и после застолья вышел ночью на улицу. Увидев припаркованную «Лада Приору», он проник в салон автомобиля, дверцу которого хозяин не запер, и решил покататься.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным среством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – За это грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Наказание за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения - штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.