В Тамбовской области пройдет фестиваль «Вишневарово»

В «вишнёвой столице» Тамбовщины пройдет фестиваль «Вишневарово». Мероприятие запланировали на 9 и 10 июля. Ежегодно фестиваль принимает свыше 7 тысяч человек, в том числе из Москвы, Воронежской, Саратовской области, города Глубокое Витебской области Республики Беларусь.

В этом году за 2 дня вишнёвого празднества пройдёт порядка 15 различных зрелищных конкурсов. Среди них уже всем полюбившиеся конкурс красоты «Вишнёвое очарование», «Вишня – КРАСА – длинная коса», ВишнЯсветский раут: - конкурс-дефиле шляп и участников конкурсов «Барышня Вишенка» и «Сударыня Вишня», показ мод для собак и кошек «ВишнЯПЁС» и «ВишнЯКОТ», гастрономические конкурсы «Вишнёвое изобилие» и «Бабушкино ВИШНЁВОЕ варенье». Также состоятся соревнования по пауэрлифтингу среди женщин, бои на ринге «Стальные вишни». Творческие коллективы порадуют своими выступлениями во время «Вишнёвого марафона».

- Всех секретов организаторы пока не раскрывают, но уже известно, что ожидается большой вишнёвый карнавал, мастер-классы от известных шеф-поваров по приготовлению блюд из вишни, а также жители установят новый «вишнёвый» рекорд России, - рассказали в администрации города Уварово.

Все дни фестиваля повсюду будут работать демонстрационно-игровые площадки, торговые павильоны и ремесленные ряды. Гостеприимные уваровцы угостят всех кулинарными лакомствами – печеньем ручной работы, фирменной горькой наливкой на вишнёвых веточках и вишнёвым супом… Желающие смогут пройти квест «Вишнёвый маршрут», а на память о фестивале и городе - запастись многочисленными «вишнёвыми» сувенирами. Запланировано и участие именитых творческих коллективов, дискотека «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду», а ярким финалом праздника станет праздничный салют «Вишнёвый БУМ!!!».