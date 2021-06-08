Тамбовские выпускники сдали ЕГЭ по математике профильного уровня

7 июня в Тамбовской области, как и по всей стране, прошла одна из самых массовых оценочных процедур – ЕГЭ по математике профильного уровня. На него в нашем регионе зарегистрировались 2182 человека.

При организации ЕГЭ были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. В этот день для организации ЕГЭ было задействовано 23 пункта проведения экзаменов (ППЭ) на площадках школ, еще 3 ППЭ на дому.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий. При выполнении экзаменационной работы можно было пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации. Экзамен длился 3 часа 55 минут (235 минут).

- Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов, - напоминают в управлении образования и науки Тамбовской области. - Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня.