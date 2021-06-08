В Котовске иномарка протаранила железобетонную опору моста

Водитель потерял управление машиной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель иномарки, произошла 7 июня в 16 часов 45 минут на улице Советской в районе дома №26«Б» города Котовска. 43-летний мужчина за рулем автомобиля «Ford Mondeo» не справился с управлением, его машину занесло, после чего машина врезалась в железобетонную опору моста.

- В результате аварии водитель получил травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.