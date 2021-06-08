Тамбовчанин украл деньги у инвалида, которому помогал по дому

В ОМВД по городу Котовску поступило сообщение от 26-летнего мужчины, который рассказал о пропаже своих денег. Как выяснилось в доме у владельца денег, инвалида 1-й группы, бывал его знакомый, который помогал ему в уходе по дому. Этот знакомый перевел себе все деньги со счета молодого мужчины на свой. Всего он присвоил 108 000 рублей. Мужчину доставили в отделение полиции, где он признался в краже, но к этому моменту все чужие деньги он успел потратить.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.