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Происшествия8 июня 2021 10:20

Тамбовский водитель потерял управление на сельской дороге и врезался в дорожный знак

После столкновения с препятствием машина опрокинулась
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Госпитализация попавшим в аварию не потребовалась

Госпитализация попавшим в аварию не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое мужчин, произошла 7 июня в 16 часов 25 минут на улице Новой в районе дома №49 села Ленинское Кирсановского района. 40-летний водитель автомобиля «Chery» не справился с управлением машиной, съехал с дороги, врезался в дорожный знак, после чего иномарка опрокинулась.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 43-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчин на месте происшествия осмотрели медики бригады скорой помощи.