Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 июня: число заболевших за сутки составило 61 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 8 июня, 33315 человек. 31551 заболевший выздоровели, 553 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 61 новый случай, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 25 мужчины и 32 женщины в возрасте от 19 до 89 лет, а также четуре ребенка от 3 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 484 человека, из них диагноз «пневмония» у 469 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.