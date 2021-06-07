В Тамбовской области передают в суд дело врача, которую обвиняют в гибели ребенка

В Тамбовской области направляют в суд уголовное дело в отношении акушера-гинеколога Кирсановской ЦРБ. Медика обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

На следствии установили, что 6 февраля 2020 года в Кирсановскую ЦРБ поступила рожающая женщина. Врач слишком поздно принял решение о проведении ей операции кесарево сечение и это привело к осложнениям. У ребенка развилась тяжелая асфиксия и гипоксия, что в итоге привело к поражению центральной нервной системы малыша. Ребенок с такими осложнениями прожил в больнице под аппаратом ИВЛ 11,5 месяцев.

- 13 января 2021 года, так и не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице от тяжелого поражения центральной нервной системы с тотальным некрозом и смертью мозга, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы развитие асфиксии у ребенка связано с неверной тактикой родоразрешения, при которой акушер-гинеколог изначально не учел плодово-тазовые диспропорции и принял решение об оперативном родоразрешении с опозданием. Данные дефекты оказания медицинской помощи имеют прямую причинно-следственную связь с наступлением смерти младенца.

По данным прокуратуры Тамбовской области, уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Кирсановский районный суд.