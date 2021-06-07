На Тамбовщине вынесли приговор по делу об убийстве двухлетней давности

В Тамбовской области суд вынес приговор 53-летнему жителю Кирсановского района по уголовному делу об убийстве двухлетней давности. Так, 7 декабря 2019 года в лесополосе неподалеку от села 1-ая Иноковка были обнаружены скелетированные останки человека. Экспертиза показала, что погибшим являлся 30–летний местный житель.

Установлено, что в августе 2018 года, обвиняемый распивал спиртные напитки в компании односельчан, после чего вместе с погибшим продолжил выпивать на пляже около реки. Там между ними произошла ссора, в ходе которого фигурант избил знакомого, в том числе стеклянной бутылкой по голове. Затем мужчина выстрелил в него из ружья.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник на своей машине вывез тело потерпевшего в посадки и закопал, а ружье выбросил в реку. Через непродолжительное время мужчина уехал в Москву на заработки.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.