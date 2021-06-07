Жители Мичуринска выберут, на что пустить деньги «Народной инициативы»

С 7 по 17 июня мичуринцы могут выбрать проект по благоустройству, который уже в этом году, а также в следующем воплотят в жизнь. Горожанам на выбор предложены 3 территории. Среди них: продолжение реализации проекта по строительству Ландшафтного парка-набережной (ремонт стадиона, а также площадки для проведения культурно-массовых мероприятий), благоустройство парка на улице Студенческой в микрорайоне Учхоз «Комсомолец» и обновление сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова (сквер А.М. Герасимова).

По каждому из представленных проектов составлена предварительная смета и обоснование значимости. Проект, набравший наибольшее количество голосов мичуринцев, реализуют в наукограде в 2021 и в 2022 годах.

- Результаты опроса вынесут на утверждение в рамках заседания Общественного совета города, - сообщает пресс-служба наукограда. - Отметим, на создание комфортных условий мичуринцев в рамках проекта «Народная инициатива» в течение двух лет планируется направить более 35 млн. руб.