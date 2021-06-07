На севере Тамбова вводят в строй новый участок водовода

В областном центре завершили работы по прокладке нового участка водовода 600 мм, снабжающего холодной водой северную часть города. Монтаж участка, общей протяженностью около 3,5 км, произведен в районе от ул. Советская, 202 до пересечения улиц Агапкина-Советская. Как отмечают специалисты, это позволит повысить надежность водоснабжения потребителей на севере областного центра.

- На финальном этапе необходимо произвести подключение к сети нового участка водовода, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - В целях минимизации неудобств для горожан, эта работа будет проведена в несколько этапов, первый из которых стартует уже завтра, 8 июня. В его рамках будет подключен участок протяженностью 1,2 км. Работы будут проведены без отключения потребителей.