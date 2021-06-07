В Тамбовской области утонул рыбак

Обстоятельства гибели пенсионера выясняют следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

6 июня в пруду неподалеку от села Мамонтова пустынь Сосновского района при ловле рыбы утонул 68-летний житель Моршанска. Мужчина на лодке отправился проверять сети и на берег не вернулся, на звонки не отвечал. Знакомые отправились его искать и обнаружили лодку, самого рыбака в ней не было. Позже его тело из воды извлекли водолазы.

- По данному факту Моршанским МСО СУ СК по региону начата доследственная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.