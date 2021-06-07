Жительницу Тамбовщины осудили за попытку кражи 250 тысяч рублей с карты пенсионерки

В Первомайском районе осуждена 37-летняя местная жительница за попытку кражи денег с чужой банковской карты. Установлено, что в декабре прошлого года злоумышленница пришла домой к местной пенсионерке и представилась работником медицинского учреждения.

Под предлогом выплаты компенсации за лекарственные препараты женщина получила доступ к банковской карте и мобильному телефону потерпевшей.

- Используя предоставленные персональные данные и мобильный телефон, подсудимая зарегистрировала банковскую карту потерпевшей в соответствующем мобильном приложении, после чего отправила заявку на получение кредита в размере 250 000 рублей, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Поступившие на банковский счет деньги злоумышленница попыталась обналичить. Однако, этого у нее сделать не получилось, т.к. карту пенсионерки вовремя заблокировала служба безопасности банка.

В итоге суд приговорил жительницу Первомайского района к двум годам колонии с отсрочкой реального отбывания наказания.