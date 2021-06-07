В Тамбове без электричества останутся 11 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на АО «ОРЭС-Тамбов», из-за ремонтных работ на объектах электроэнергетики во вторник, 8 июня, в областном центре временно отключат электроэнергию по ряду адресов.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение:

- ул. Тургенева, д. 1-56;

- ул. К.Маркса, д. 265-343;

- ул. Пушкарская, д. 78-86;

- ул. Колхозная, д. 98-107.

На время проведения персоналом Дирекция благоустройства и озеленения опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

с 13.30 до 16.30:

- ул. Промышленная, д. 1-36;

- ул. Камышенская, д. 3-36;

- ул. Кирсановская, д. 19-42;

- ул. Ново-Полынковская, д. 2-16;

- ул. Пензенская, д. 94-151;

- ул. Пролетарская, д. 113-272;

В связи с проведением ремонтных работ в ВРУ жилого дома персоналом ООО «Триумф» с 13.30 .до 16.30 по ул. Чичерина, д. 50.