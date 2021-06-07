В одном из тамбовских кафе посетителям проткнули живот щипцами для кальяна

В дежурную часть УМВД России по г. Тамбову поступило сообщение об инциденте в кафе по улице Мичуринской. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух молодых людей 18 и 23 лет. У последнего оказалось ранение брюшной полости. Их доставили в больницу.

Установлено, что 5 июня в 04:30 утра между двумя парнями произошла ссора в кафе. В ходе конфликта ударил молодых людей щипцами для кальяна в живот.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками ППС на территории областного центра. Им оказался иногородний 30-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».