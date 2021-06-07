Тамбовские полицейские вернули хозяину похищенную собаку

Похитителей пса установили благодаря записям с камер видеонаблюдения Фото: УМВД по Тамбовской области

В отделение полиции села 2-я Гавриловка поступило заявление от 59-летнего жителя села Чуповка о краже его собаки породы «Пекинес». Стражи порядка опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с ближайших камер видеонблюдения, благодаря которым смогли установить автомобиль, на котором двое неизвестных увезли животное.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность злоумышленников. Ими оказались двое мужчин, жителей Кирсанова и Кирсановского района. Они рассказали, что приехали в село по работе и увидели возле магазина бегающего без ошейника пекинеса. Тогда они решили забрать собаку себе.

- Полицейские оперативно раскрыли данное преступление и вернули собаку хозяину, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.