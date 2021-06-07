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Происшествия7 июня 2021 12:02

17-летний водитель мопеда попал под колеса иномарки

В ДТП подросток получил травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилой водитель сбил мопедиста

Пожилой водитель сбил мопедиста

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В минувшую пятницу, 4 июня, зарегистрировано ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Авария произошла в 10 часов на улице Коммунальной в районе дома №25 города Тамбова. 71-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» столкнулся с мопедом «Irbis», под управлением 17-летнего подростка.

- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, подростка доставили в ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.