17-летний водитель мопеда попал под колеса иномарки

Пожилой водитель сбил мопедиста Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В минувшую пятницу, 4 июня, зарегистрировано ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Авария произошла в 10 часов на улице Коммунальной в районе дома №25 города Тамбова. 71-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» столкнулся с мопедом «Irbis», под управлением 17-летнего подростка.

- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, подростка доставили в ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.