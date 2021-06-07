В Мичуринске устанавливают детскую площадку в микрорайоне Кочетовка-3

В наукограде благоустраивают парк в пределах улицы Социалистической и улицы Коммунистической микрорайона Кочетовка-3 Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На Кочетовке-3 в наукограде устанавливают детскую игровую площадку. Работы проводятся в рамках реализации проекта по созданию парка в пределах улицы Социалистической и улицы Коммунистической. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Эту территорию в 2020 году большинством голосов мичуринцы определили приоритетной для благоустройства. По результатам рейтингового голосования около 70% проголосовавших пожелали среди первоочередных объектов для благоустройства в 2021 году видеть парк в пределах улицы Социалистической и улицы Коммунистической в микрорайоне Кочетовка-3, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Ранее специалисты выполнили подготовку территории: разбили дорожки и установили бордюры. В настоящее время продолжается отсыпка песком и асфальтирование дорожек. Дизайн-проектом в парке также предусмотрена организация прогулочной зоны с освещением и скамьями. Все работы планируют завершить до 1 сентября этого года.