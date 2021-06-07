Тамбовчанин вытащил из чужого дома имущество почти на 20 тысяч рублей

44-летний житель Мичуринска совершил кражу из квартиры местной жительницы. Ранее он побывал в доме вместе со своим знакомым и знал, что там есть ценные вещи. Спустя некоторое время, узнав, что хозяйка квартиры дома отсутствует, ночью он разбил окно и залез в чужое жилье. Из квартиры вор унес системник, монитор, домашний кинотеатр и мобильник. Общий ущерб оценили в 19 тысяч 603 рубля. Часть похищенного имущества обвиняемый продал знакомому, часть сдал в ломбард.

- В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции были установлены все обстоятельства совершённого преступления, опрошены свидетели, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.