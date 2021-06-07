В Мичуринске после наезда на бетонную плиту загорелась «Lada Kalina»

Машина полностью сгорела Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое взрослых и 6-летний мальчик, произошла 5 июня в 12 часов 34 минуты на улице Школьной около дома №18 города Мичуринска. 64-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» не учел дистанцию до движущегося впереди «Daewoo Matiz», под управлением 44-летней женщины, и столкнулся с ним. Отечественное авто потеряло управление, врезалось в «ВАЗ-2110», под управлением 48-летнего мужчины, и налетело на бетонную плиту. После этого машина загорелась.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Lada Kalina», а так же пассажиры «ВАЗ-2110» - 34-летняя женщина и 6-летний мальчик, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. им. Брюхоненко г. Мичуринска».