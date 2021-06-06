В Тамбовской области за сутки заразились коронавирусом 63 человека

В Тамбове за сутки заразились коронавирусом 63 человека. Как сообщил региональный оперштаб 6 июня, из них: 23 мужчины, 38 женщин, два ребенка (мальчики 10,11 лет). Возраст заболевших от 20 до 81 года. Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 33 189, из них 7306 без клинических проявлений.

31 429 пациентов выздоровели: 14095 выписали из стационара, 17 334 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации – 472 человека, из них диагноз «пневмония» у 456.

На домашнем карантине – 1398 (из них подтвержденных случаев - 738, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 50 782. Выписаны из больниц – 20 168.

Первый этап иммунизации против коронавирусной инфекции прошли 131 826 человек или 93,2% от полученной вакцины. Полностью привиты (1 и 2 этап) 101 034 пациента.