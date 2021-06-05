Тамбовчанка, у которой утонул 2-летний сын, ранее была лишена родительских прав на двух старших детей

Прокуратура города Моршанска взяла на контроль ситуацию с гибелью 2-летнего мальчика. Напомним, 4 июня 28-летняя мать ребенка вместе с малышом приехала на дачу к знакомой. Взрослые ушли в дом, а ребенка оставили во дворе играть с собакой. Спустя некоторое время пес вернулся в дачный домик, животное побывало в воде. Женщины бросились искать ребенка, во дворе его не оказалось, а в местной речке плавала обувь мальчика. 5 июня тело утонувшего ребенка достали из реки Лештавка.

- На место происшествия выезжал прокурор города Моршанска, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. – Известно, что ранее мать ребёнка была лишена родительских прав на двоих старших детей. Следственными органами по факту гибели малыша проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, ход которых взят прокурором на контроль. Прокурором города Моршанска будет также проведена проверка полноты принятых органами опеки и попечительства профилактических мер в отношении данной семьи.