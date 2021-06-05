В Тамбове разыскивают парней, которые бросили в Цну автомобильную шину

Молодые люди испортили муниципальное имущество Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В социальные сети попало видео, на котором группа молодых людей сбрасывает колесо от крупногабаритного транспортного средства со склона Набережной в районе пляжа «Парус». К счастью, в этот момент на пляже не было отдыхающих и никто не пострадал. Но, тем не менее, результатом такого хулиганства стала сломанная лавочка и испорченный газон.

Специалисты муниципальных предприятий, обслуживающих территорию и инфраструктуру пляжа, приступили к восстановлению испорченного имущества, но этот случай вандализма без внимания профильных ведомств не останется. Представители МУП «Спецтехуниверсал» готовят обращение в полицию и в управление Роспотребнадзора, так как был зафиксирован факт загрязнения водоема.

- Перед стартом купального сезона водолазы обследовали дно каждого городского пляжа. Положительное заключение было выдано по всем 11 объектам, - говорит заместитель генерального директора муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Алексей Смоленцев. - Теперь же тамбовчанам, отдыхающим на пляже «Парус», необходимо быть предельно осторожными, находясь в воде. Неопытный пловец или ребенок, наткнувшийся на какой-либо объект в водоеме, в данном случае на колесо, от неожиданности может испугаться и потерять контроль над телом. Каждый должен понимать, что нельзя вредить окружающей среде, портить городское имущество и создавать опасность для других людей.

В ближайшее время колесо поднимут из воды. Всех, кто узнал или обладает какой-либо информацией о группе подростков, совершивших акт вандализма, мэрия города просит обратиться в Единую городскую центральную диспетчерскую службу по телефону: 72-03-39; в правоохранительные органы или сообщить по единому номеру экстренных служб - 112 .