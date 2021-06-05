В Тамбове открыли памятник Николаю Рябову

Инициатива установить памятник Николаю Рябову принадлежит его ученикам Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре в преддверии Дня России и Дня города открыли памятник заслуженному учителю России Николаю Рябову. Монумент установлен недалеко от лицея №28, носящего имя выдающегося педагога. В сквере на улице Володарского администрацией города Тамбова было проведено дополнительное благоустройство — организован бетонный фундамент, уложена тротуарная плитка, высажены цветы. Автором монумента является скульптор Виктор Остриков.

- Материал исполнения – искусственный мрамор, который, по словам зодчих, практичнее бронзы и не меняет цвет в зависимости от погодных условий, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.