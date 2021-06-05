В Моршанске утонул 2-летний мальчик

Мальчик разулся и залез в воду Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области начали процессуальная проверка по факту гибели 2-летнего мальчика. Малыш утонул.

Установлено, что днем 4 июня года 28-летняя женщина с ребенком приехала на дачу к своей знакомой по улице Южной города Моршанска. Взрослые пошли в дом, а ребенок около ворот остался играть с собакой. Через 10-15 минут собака забежала в дом мокрая, и женщины сразу вышли на улицу за ребенком, но его там не было. В поисках малыша они побежали к берегу протекающей рядом с дачным участком реки Лештавка, где увидели в воде обувь мальчика и нераскрытую упаковку мармелада, после чего сразу обратились в правоохранительные органы. Позже тело мальчика из воды извлекли водолазы.

- В рамках проверки проводится комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшей трагедии, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Также следователи дадут правовую оценку действиям взрослых, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.