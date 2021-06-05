Тамбовчане отпразднуют День России и День города

Постановлением администрации Тамбовской области № 387 от 4 июня 2021 года сняты ограничения на подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города Тамбова.

В областном центре уже ведется активная подготовка к мероприятиям, которые пройдут в Тамбове в следующие выходные. Сформирована праздничная программа, определены несколько площадок. Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

- Более подробная информация будет обнародована администрацией города уже в ближайшие дни, - сообщает пресс-служба мэрии.