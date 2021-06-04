В Тамбове ремонтируют 9 фонтанов

Фонтаны города нуждаются в обновлении Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году в Тамбове планируют обновить облицовку на тех фонтанах, где она сильно износилась. Сейчас на них ведутся работы, а всего в ближаи шее время будет отремонтировано 9 фонтанов: 2 фонтана в сквере им. В.С. Петрова, и столько же в сквере на площади им. Ленина, на Набережнои у памятника Сергееву-Ценскому, в сквере Ушакова, три фонтана на улице Октябрьскои . На каждый из них из городского бюджета потратят от почти 900 тысяч до 3,4 миллиона рублей.

- В настоящее время в сквере Петрова и на площади Ленина идет демонтаж облицовочнои плитки на чашах фонтанов, восстановление разрушенных участков чаши путем бетонирования, затем будет производиться облицовка новои плиткой, - рассказал начальник службы по содержанию фонтанов дирекции благоустрои ства и озеленения города Тамбова Сергеи Карташов. - В центре города все фонтаны будут облицованы гранитнои плиткои . В сквере Петрова - зеленого цвета, на площади Ленина — под цвет постамента памятника, на Набережнои — темно-серого.