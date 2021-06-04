Тамбовчанин до смерти избил сожительницу, которую заподозрил в измене

На Тамбовщине 3 июня в медучреждении скончалась 51-летняя женщина, доставленная с серьезной травмой головы и множественные переломами ребер. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

В совершении преступления подозревается 65-летний сожитель погибшей. По версии следствия, 29 мая этого года во время пьяных посиделок он стал обвинять гражданскую жену в неверности, после чего избил ее. Через некоторое время женщине удалось выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям.

- По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.