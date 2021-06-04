Тамбовчанина, порезавшего ножом приятелей, ждет суд

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего ранее судимого местного жителя. Его будут судить по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц».

По версии следствия, ночью, 6 апреля 2021 года, обвиняемый в компании двух знакомых распивал алкоголь в гараже у одного из них, где он жил последние годы, т.к своего жилья у него не было.

Во время общения некоторые высказывания мужчин, касающиеся его прошлых судимостей, показались обвиняемому оскорбительными. Разозлившись, он схватил нож и ударил одного приятеля в живот, а другого в грудь. Благодаря своевременной помощи медиков 33-летний и 41-летний потерпевшие остались живы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.