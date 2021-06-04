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Происшествия4 июня 2021 17:01

Тамбовчанин похитил из общежития бойлер для воды

Мужчина сдал агрегат в пункт приема металлолома
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции № 3 по городу Тамбову поступило сообщение о краже из общежития, расположенного на улице Николая Вирты. Стражи порядка выяснили, что с общей кухни был похищен водонагревательный бойлер.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя улицы Михайлова, который ранее уже имел проблемы с законом. Мужчина сознался в краже и пояснил, что украденный бойлер сдал в пункт приема металлолома, а вырученные за него деньги потратил на личные нужды.

- Задержанному придется возместить причиненный ущерб из своего кармана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.