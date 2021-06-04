Житель Тамбовщины сломал нос брату своего знакомого и украл у него деньги

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 39-летнего местного жителя, который обвиняется в разбое. В январе этого года мужчина пришел в гости с приятелем к его брату, и мужчины начали выпивать. Когда алкоголь закончился, злоумышленник стал спрашивать деньги у хозяина дома, но тот ему отказал.

Разозлившись, обвиняемый схватил потерпевшего за верхнюю одежду и стал осматривать карманы. Затем он ударил его кулаком по лицу, отчего тот упал. Мужчина продолжил избивать лежачего. В итоге последний получил закрытый перелом костей носа и множественные кровоподтеки лица.

В пиджаке, принадлежащем потерпевшему, обвиняемый нашел 7 400 рублей. Он взял их себе, после чего скрылся с места преступления. В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.