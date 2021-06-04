Угнанный у тамбовчанки трактор нашли в Пензенской области

30 мая в дежурную часть отдела полиции по Уметскому району поступила информация об угоне трактора. Жительница райцентра сообщила, что трактор К-701 она использовала, чтобы вспахивать участок для выращивания сельхозкультур. Земля находится на окраине села. 29 мая нанятый водитель оставил трактор на ночь на территории фермерского участка, где тот находился без присмотра. На следующий день владелица не обнаружила технику и заявила в полицию об угоне.

2 июня трактор обнаружили в лесополосе в районе села Кашировка Пензенской области. Полицейские занимаются поисками похитителя сельхозтехники.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.