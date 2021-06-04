Тамбовчанин ограбил прохожего и забаррикадировался от полицейских в кафе, где подрабатывал

3 июня в дежурную часть МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение о грабеже. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили пострадавшего. 37-летний мужчина пояснил, что он стоял на остановке недалеко от придорожного кафе. К нему подошел неизвестный и потребовал достать все из кармана. Мужчина растерялся и отдал грабителю паспорт и деньги, в карманах у него оказалось 3000 рублей. Злоумышленник скрылся в кафе, а пострадавший тут же позвонил в полицию.

Сотрудники отправились в кафе, но грабитель забаррикадировался в заведении и отказался их впускать. Как выяснили оперативники, подозреваемый подрабатывал в этом кафе. Спустя некоторое время преступник решил убежать и выпрыгнул с 3 этажа здания. Приземлившись, он побежал в поле, но его догнали и задержали. 29-летнего мужчину доставили в полицию, где он признался в ограблении. Ранее он уже был судим.

- Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.