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Происшествия4 июня 2021 12:20

В Мичуринске задержали вандала, разбившего стекло на остановке

Мужчина признался, что был пьян на момент совершения преступления
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске 46-летний местный житель разбил стекло на автобусной остановке. Его личность была установлена с помощью записей с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали. В ходе опроса он признался, что находился в этот день в состоянии алкогольного опьянения.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм». Мичуринцу грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Добавим, что замена одной секции павильона обойдется муниципальному бюджету в семь тысяч рублей, без учета оплаты стоимости работ.