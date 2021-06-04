В Тамбове 7 июня отключат свет на девяти улицах

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 7 июня в областном центре отключат свет на девяти улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов», работ на объектах электроэнергетики.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение потребителей по адресам:

- ул. Жуковского, д. 34-76;

- ул. К.Маркса, д. 286-318;

- ул. Подгорная, д. 67-83;

На время проведения персоналом МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ не будет подаваться электроэнергия:

с 9.00 до 12.00:

ул. Н.Вирты, д. 1-7;

пр. Рязанский, д. 2-6;

пр. Новый, д. 4;

с 13.30 до 16.30:

ул. Южная, д. 105-173;

ул. Чапаева, д. 1-91;

ул. Астраханская, д. 45-133.