Москвичка, гостившая в Тамбове, перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей

В Тамбове мошенники обманули пенсионерку, которая приехала в наш город из Москвы, чтобы навестить больную родственницу. 1 июня ей позвонил якобы сотрудник полиции, который сказал, что ее счет подвергается опасности и вскоре с ней на связь выйдет сотрудник банка и расскажет, что необходимо предпринять, чтобы сохранить сбережения. Вскоре пенсионерке действительно позвонил какой-то мужчина, представившийся работником кредитной организации, и пояснил, что мошенники пытаются оформить на москвичку кредит. Женщина перепугалась и, как советовал незнакомец, в течение трех дней перевела на названный ей счет 1 255 000 рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь и пенсионерка, поняв, что ее обманули, обратилась в полиции.

- Ведутся поиски мошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.