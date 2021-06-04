Коронавирус в Тамбове, новости на 4 июня: за сутки заболели 59 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 4 июня, достигло 33065 человек. Из них выздоровели 31281 человек, 542 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 59 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 17 мужчин и 39 женщин в возрасте от 20 до 87 лет, а также трое детей от 2 до 8 лет.

- На госпитализации находятся 470 человек, из них диагноз «пневмония» у 443 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.