Дело об убийстве двух человек на ферме в Тамбовской области направляют в суд

Двойное убийство произошло на ферме в Бондарском районе Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Котовска, который совершил преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По версии следствия, с декабря прошлого года мужчина работал на животноводческой ферме в селе Городище Бондарского района и вместе еще с двумя рабочими проживал в части дома на ее территории. 19 декабря, узнав, что хозяин хочет его перевести на другое место работы, он решил, что его «подговорили» другие работники. Разозлившись, поздно вечером он нашел ключ от сейфа, где владелец фермы хранил охотничье ружье, открыл и взял из него оружие и патроны. Зарядив ружье, он проследовал в часть дома, где находились рабочие, и выстрелил одному из них в голову, а другому нанес несколько ударов прикладом ружья, деревянным табуретом и топором в область головы. Тела 56-летних рабочих на следующий день обнаружил хозяин фермы.

Расправившись с сотрудниками фермы, мужчина выкинул орудия убийства в заросли кустарника рядом с фермой и на попутном транспорте добрался до Липецкой области. Там он несколько дней жил на подворье мужского монастыря, а затем также попутным транспортом доехал до Ростовской области, где его и задержали полицейские.

- Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.