В тамбовскую колонию пытались доставить наркотики в изюме

Возбуждено уголовное дело Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

В Рассказовском районе сотрудники исправительной колонии № 8 перекрыли канал доставки наркотиков на территорию учреждения. При досмотре передачи на имя осужденного они обнаружили и изъяли 51 сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.

Наркотики были спрятаны ухищренным способом — в изюме. Экспертиза показала, что изъятое вещество — это мефедрон массой 2 грамма.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.