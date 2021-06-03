Житель Тамбовщины публично оскорбил и ударил полицейского

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Инжавинского района, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

По версии следствия, 9 апреля этого года сотрудники ОМВД России по Инжавинскому району задержали пьяного прохожего и предложили ему проследовать в отдел полиции для оформления административного материала. Не желая выполнять законные требования полицейских, мужчина публично оскорбил их, после чего ударил одного из них ногой.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.