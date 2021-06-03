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Общество3 июня 2021 17:39

В Тамбове прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку

В текущего году экзамен разбили на два дня
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 3 июня стартовал ЕГЭ по русскому языку. В этот день экзамен сдали 846 выпускников 11-ых классов, остальная часть ребят будет проверять свои знания по этому предмету 4 июня.

Всего ЕГЭ по русскому сдадут 1 246 учащихся. Узнать результаты экзамена выпускники смогут 18 и 19 июня. В этом году из-за коронавируса было принято решение разбить экзамен на два дня для того, чтобы уменьшить количество детей, которые находятся в одной аудитории одновременно.

- С этой целью в городе увеличено количество пунктов проведения экзаменов и увеличено количество аудиторий. На экзамене дети рассаживаются в шахматном порядке, соблюдая социальную дистанцию, - сказала заместитель председателя комитета образования Ирина Романова.