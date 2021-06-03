Впервые на Тамбовщине значки ГТО получили инвалиды

Возможность выполнять нормативы ГТО эта категория граждан получила совсем недавно Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Приказом Минспорта России трое жителей региона - Гаджи Ханмагомедов и Александр Беликов из Сосновского района, а также Петр Курапов из Тамбова награждены золотыми значками ГТО. Несмотря на ограниченные физические возможности, они смогли успешно пройти все испытания.

Возможность выполнять нормативы ГТО люди с ограниченными возможностями здоровья получили совсем недавно. Для этой особой категории граждан соответственно возрастным ступеням разработаны свои нормативы. Тестирование в рамках комплекса ГТО направлено на определение уровня развития физических качеств, двигательных умений и навыков: гибкости, координационных способностей, силы, скоростных и скоростно-силовых возможностей, выносливости.

- Официально нормативы для граждан с ограниченными возможностями здоровья были введены в 2019 году. Но в Тамбовской области люди с особенностями здоровья впервые выполняли нормативы в центрах тестирования лишь в текущем году. Очень приятно отметить, что они показали отличный результат. Знаки наших героев мы получили, скоро они будут им вручены, - сказала региональный оператор ГТО Юлия Проскурякова.

Петр Курапов получит золотой знак VIII ступень в категории «Лица с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими поражениями верхних конечностей». Он показал самые высокие результаты, выполнив наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание без учета времени.

Гаджи Ханмагомедов отличился в этой же категории, но в IV возрастной ступени. Он сдавал такие нормативы, как бег на 30 м, бег на 800 м, приседание на двух ногах, наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами, удар по футбольному мячу на дальность, метание теннисного мяча в цель при односторонней ампутации, дистанция 6 м.

Впервые в категории «Лица с травмами позвоночника и поражением спинного мозга» золотым знаком VIII ступени наградят Александра Беликова. Он показал свою подготовку в передвижении в коляске, висе на согнутых руках на перекладине (ноги над коляской), наклоне вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами, бросках теннисного мяча.