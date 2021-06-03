В Тамбовской области нашли потерявшегося 9-летнего ребенка

В Моршанске сотрудники вневедомственной охраны вернули взволнованным родителям 9-летнего ребенка, который вовремя не вернулся домой с прогулки.

В субботу 29 мая при патрулировании подведомственной территории экипажу Росгвардии поступила информация о пропаже мальчика в поселке Зелёном Моршанского района. По оперативным данным, ребенок ушёл гулять и не вернулся домой. Получив приметы, росгвардейцы приступили к розыскным мероприятиям.

- Спустя некоторое время ребенок был обнаружен в 10 км от места жительства, во дворе одного из домов г. Моршанска. На вопросы сотрудников вневедомственной охраны он отвечать отказался, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Ребенка доставили в отдел полиции, а позже передали матери.