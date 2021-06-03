Тамбовская область будет сотрудничать с Аналитическим центром при Правительстве РФ

Администрация Тамбовской области заключила соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». Документ подписали 3 июня на Петербургском экономическом форуме глава региона Александр Никитин и руководитель Аналитического центра Константин Калинин.

- Аналитический центр будет оказывать поддержку по вопросам продвижения инновационных технологий в условиях модернизации экономики, при подготовке документов стратегического планирования Тамбовской области, информационно-аналитическое и консультационное сопровождение участия региона в федеральных проектах в сферах экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития, - сообщает пресс-служба администрации региона.