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Экономика3 июня 2021 13:39

Тамбовская область будет сотрудничать с Аналитическим центром при Правительстве РФ

Соглашение достигнуто на Петербургском экономическом форуме
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Администрация Тамбовской области заключила соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». Документ подписали 3 июня на Петербургском экономическом форуме глава региона Александр Никитин и руководитель Аналитического центра Константин Калинин.

- Аналитический центр будет оказывать поддержку по вопросам продвижения инновационных технологий в условиях модернизации экономики, при подготовке документов стратегического планирования Тамбовской области, информационно-аналитическое и консультационное сопровождение участия региона в федеральных проектах в сферах экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития, - сообщает пресс-служба администрации региона.