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Происшествия3 июня 2021 13:00

2-летняя девочка получила травмы в столкновении двух машин под Тамбовом

«Ford Focus» на трассе «догнал» «Renault Megane»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В результате "тарана" травмы получила меленькая девочка

В результате "тарана" травмы получила меленькая девочка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала маленькая девочка, произошла 2 июня в 18 часов на 3 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова - Тамбов - Л.Горы - Каспий - Селезни – Сосновка», проходящей по территории Тамбовского района. 38-летний водитель автомобиля «Ford Focus» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди «Renault Megane», под управлением 37-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получила 2-летняя девочка, находившаяся в автомобиле «Renault Megane», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Девочку на месте осмотрели медики бригады скорой.