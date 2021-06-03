На севере Тамбова отремонтируют дороги и тротуары

В рамках программы «Безопасные качественные дороги» в Тамбове отремонтируют поперечные улицы и тротуары на автодорогах по улицам: Пушкарская, Подгорная на участке от Мичуринской до Степной, Менделеева, 8 марта, пер. Защитный, ул. Защитная, Лысогорская на участке от К. Маркса до 8 Марта, Маяковского. Реконструкцию проведут на площади больше 44 тысяч кв. метров.

По словам и.о. генерального директора Дирекции городских дорог Сергея Сальникова, большинство контрактов с подрядными организациями заключены и работы начнутся на текущей неделе.

Ремонт будут контролировать сотрудники технического надзора МКУ «Дирекция городских дорог», а также группы общественного контроля, в которые войдут активные жители улиц, где будут проводиться работы.

- Задать интересующий вопрос или предложить свою кандидатуру в качестве общественного контролера можно в соцсетях учреждения: вк – Дирекция городских дорог | Тамбов и на FB – https://www.facebook.com/mkudgd, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.