Тамбовчанка получила выплату на несуществующего ребенка и собиралась оформить материнский капитал

Полицейские Мичуринска подозревают местную жительницу в нескольких фактах мошенничества. 42-летняя женщина приобрела поддельное свидетельство о рождении ребенка в Москве. Фальшивый документ она направила в отделение Пенсионного фонда, чтобы получить выплаты, которые полагаются при рождении ребенка. Тамбовчанка получила 104 226 рублей. Затем она решила оформить сертификат на материнский капитал. При проверке предоставленных документов, пенсионный фонд отправил запрос в ЗАГС, который якобы выдал данное свидетельство о рождении ребенка. Ответ пришел отрицательный - такого свидетельства ЗАГС не выдавал, и такого ребенка даже не существует. Сотрудники Пенсионного фонда сразу обратились в полицию.

- В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159.2 «Мошенничество при получении выплат», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.