На улице Победы в Тамбове демонтировали ограждение вокруг незаконной стоянки

В администрацию города обратились жители дома №5 по ул. Победы с жалобой на незаконную парковку около дома. Специалисты контрольного комитета провели выездную проверка, которая подтвердила, что огороженная площадка для парковки машин находится на муниципальной земле в охранной зоне. Тем самым грубо нарушались Правила благоустройства и содержания города Тамбова.

Также было установлено, что в районе домов №5 и №7 по ул. Победы установлен шлагбаум, который препятствует проезду специальной техники — скорой помощи, пожарных машин и в случае наступления чрезвычайной ситуации может помешать выполнять специальным службам свои задачи.

- Здесь проходит охранная зона газовых и тепловых сетей. В случае аварийной ситуации спецтехника не сможет своевременно проехать и провести работы, так как автомобили ставят практически над люками, - говорит исполняющий обязанности председателя контрольного комитета Игорь Мжачих. - Нормативными документами запрещено размещение каких-либо сооружений в границах 3 метров от камер и проведение каких бы то ни было работ без разрешения собственника сетей.

Сотрудники комитета расклеили объявления, извещающие собственников конструкций о незаконности их установки, а также о необходимости демонтировать указанные сооружения в установленные сроки. Но на обращение отреагировали частично – убрали только шлагбаум.

2 июня столбики на парковке по инициативе городских властей убрали. Они будут находиться в муниципальном учреждении. Имущество вернут собственнику после оплаты административного штрафа за самоуправство и всех расходов, связанных с демонтажем и хранением.