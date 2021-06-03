Коронавирус в Тамбове, новости на 3 июня: за сутки заболели 56 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 3 июня, достигло 33006 человек. Из них выздоровели 31204 человека, 540 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 56 жителей региона, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 24 мужчины и 31 женщина в возрасте от 20 до 84 лет, а также 3-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 465 человек, из них диагноз «пневмония» у 442 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.